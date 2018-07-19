Milan, la sentenza del TAS potrebbe slittare alla giornata di domani

Ha preso il via intorno alle 10 l’udienza del Milan davanti al Tas di Losanna, con la Fiorentina molto interessata. In ballo la partecipazione all’Europa League dei rossoneri o, come sappiamo, quella...

Ha preso il via intorno alle 10 l’udienza del Milan davanti al Tas di Losanna, con la Fiorentina molto interessata. In ballo la partecipazione all’Europa League dei rossoneri o, come sappiamo, quella dei viola. L’udienza si concluderà intorno alle 18 e secondo quanto filtra la sentenza potrebbe anche non arrivare subito. Tutto è atteso nel giro di 24 ore, quindi tra stasera e domani.