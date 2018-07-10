Vicenda Milan-Tas, la Fiorentina si costituisce come “parte interessata”
L’imminente cambio di proprietà del Milan potrà avere effetti positivi anche sul ricorso presentato al Tas di Losanna contro l’esclusione dalle coppe europee. L’avvicendamento tra Li e Elliott, infatt...
A cura di Redazione Labaroviola
10 luglio 2018 09:10
L’imminente cambio di proprietà del Milan potrà avere effetti positivi anche sul ricorso presentato al Tas di Losanna contro l’esclusione dalle coppe europee. L’avvicendamento tra Li e Elliott, infatti, dovrebbe revisionare la memoria difensiva del club. Secondo la Gazzetta dello Sport inoltre, c’è un dettaglio interessante sul processo al tribunale svizzero: la Fiorentina, e non l’Atalanta, si è costituita parte interessata nel giudizio.