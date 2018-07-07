La sentenza del TAS sull'Europa League sarà il 19 luglio. Sulla possibile avversaria...

MILANO – Il Milan è in attesa della sentenza Tas per conoscere il suo futuro sportivo e finanziario, sentenza che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe arrivare intorno al 19 luglio. Resta il pessi...

MILANO – Il Milan è in attesa della sentenza Tas per conoscere il suo futuro sportivo e finanziario, sentenza che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe arrivare intorno al 19 luglio. Resta il pessimismo, ma il Milan è pronto a giocarsi questa ultima carta per tenersi stretto l’Europa. Europa a cui sta invece facendo un pensiero la Fiorentina, squadra italiana che sostituirebbe il Milan nella competizione e che giocherebbe i preliminari del torneo, il 26 luglio, contro la vincente fra Banants e FK Sarajevo (l’Atalanta accederebbe invece direttamente ai gironi).

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