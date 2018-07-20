Milan, sentenza tra un'ora. Ecco i tre possibili scenari
GLI SCENARI - Sono tre i possibili scenari che possono arrivare dal TAS di Losanna.- Ipotesi 1: assolvere totalmente il club di via Aldo Rossi, consentendogli di partecipare alla prossima Europa Leag...
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2018 09:24
GLI SCENARI - Sono tre i possibili scenari che possono arrivare dal TAS di Losanna.
- Ipotesi 1: assolvere totalmente il club di via Aldo Rossi, consentendogli di partecipare alla prossima Europa League.
- Ipotesi 2: rifiutare la richiesta del club rossonero.
- Ipotesi 3: invitare l'Uefa ad attenuare la pena.