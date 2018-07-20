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Milan, sentenza tra un'ora. Ecco i tre possibili scenari

 GLI SCENARI - Sono tre i possibili scenari che possono arrivare dal TAS di Losanna.- Ipotesi 1: assolvere totalmente il club di via Aldo Rossi, consentendogli di partecipare alla prossima Europa Leag...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 luglio 2018 09:24
Milan, sentenza tra un'ora. Ecco i tre possibili scenari -
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 GLI SCENARI - Sono tre i possibili scenari che possono arrivare dal TAS di Losanna.
Ipotesi 1: assolvere totalmente il club di via Aldo Rossi, consentendogli di partecipare alla prossima Europa League.
Ipotesi 2: rifiutare la richiesta del club rossonero.
Ipotesi 3: invitare l'Uefa ad attenuare la pena.

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