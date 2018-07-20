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ACCOLTO IL RICORSO DEL MILAN, FIORENTINA NON FARÀ L'EUROPA LEAGUE. PENA ROSSONERA PIÙ LEGGERA

Manca solo l'ufficialità, il Milan è riammesso all'Europa League e quindi la Fiorentina, come da classifica, non disputerà la competizione europea. Il Tas di Losanna ha accolto il ricorso del club ros...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 luglio 2018 11:56
ACCOLTO IL RICORSO DEL MILAN, FIORENTINA NON FARÀ L'EUROPA LEAGUE. PENA ROSSONERA PIÙ LEGGERA - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Manca solo l'ufficialità, il Milan è riammesso all'Europa League e quindi la Fiorentina, come da classifica, non disputerà la competizione europea. Il Tas di Losanna ha accolto il ricorso del club rossonero che era stata precedentemente escluso dall'Europa dall’Uefa. Milan dunque ai gironi di Europa League ed Atalanta ai preliminari...

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