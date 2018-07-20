ACCOLTO IL RICORSO DEL MILAN, FIORENTINA NON FARÀ L'EUROPA LEAGUE. PENA ROSSONERA PIÙ LEGGERA

Manca solo l'ufficialità, il Milan è riammesso all'Europa League e quindi la Fiorentina, come da classifica, non disputerà la competizione europea. Il Tas di Losanna ha accolto il ricorso del club ros...

A cura di Redazione Labaroviola 20 luglio 2018 11:56

Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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