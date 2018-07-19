Labaro Viola

Tas, possibile ribaltamento? Fassone ottimista: "Fatto il possibile, notato atteggiamento positivo. Aspettiamo fiduciosi"

Così Marco Fassone a Sky sul Tas: “Abbiamo fatto tutto il possibile. Ho notato un atteggiamento molto positivo da parte di chi dovrà dare la sentenza definitiva e questo ci conforta. E ora aspettiamo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 luglio 2018 20:20
Tas, possibile ribaltamento? Fassone ottimista: "Fatto il possibile, notato atteggiamento positivo. Aspettiamo fiduciosi" - Fassone Milan
Fassone Milan
News
Fassone
Condividi

Così Marco Fassone a Sky sul Tas“Abbiamo fatto tutto il possibile. Ho notato un atteggiamento molto positivo da parte di chi dovrà dare la sentenza definitiva e questo ci conforta. E ora aspettiamo fiduciosi il verdetto”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok