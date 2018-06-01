Fassone: "I soldi di Yonghong Li stanno arrivando. New York Times? Lo leggiamo da tempo..."
(ANSA) - MILANO, 1 GIU - "I soldi di Yonghong Li stanno arrivando". L'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone conferma l'imminente aumento di capitale di circa 10 milioni da parte di Yonghong...
A cura di Redazione Labaroviola
01 giugno 2018 18:23
(ANSA) - MILANO, 1 GIU - "I soldi di Yonghong Li stanno arrivando". L'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone conferma l'imminente aumento di capitale di circa 10 milioni da parte di Yonghong Li. "L'articolo del New York Times sull'eventuale esclusione dalle coppe? Sono le stesse cose che ormai leggiamo da tempo" aggiunge il dirigente rossonero al termine del Consiglio di Lega.