Fassone: "Kalinic così male al Milan per colpa dei mancati allenamenti quest'estate. Periodo tribolato..."

L'ad rossonero Marco Fassone, ai microfoni di Radio Rai Uno durante la trasmissione “Radio Anch'Io lo Sport”, ha parlato così di Nikola Kalinic e André Silva: “Kalinic ha avuto un'estate tribolata e s...

A cura di Redazione Labaroviola 26 febbraio 2018 13:35

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