Fassone: "Kalinic così male al Milan per colpa dei mancati allenamenti quest'estate. Periodo tribolato..."
L'ad rossonero Marco Fassone, ai microfoni di Radio Rai Uno durante la trasmissione “Radio Anch'Io lo Sport”, ha parlato così di Nikola Kalinic e André Silva: “Kalinic ha avuto un'estate tribolata e s...
A cura di Redazione Labaroviola
26 febbraio 2018 13:35
L'ad rossonero Marco Fassone, ai microfoni di Radio Rai Uno durante la trasmissione “Radio Anch'Io lo Sport”, ha parlato così di Nikola Kalinic e André Silva: “Kalinic ha avuto un'estate tribolata e si è allenato poco in estate. Nelle ultime prestazioni, nonostante gli infortuni, è stato recuperato. Anche ieri nel secondo tempo ci ha aiutato. Crediamo molto in Nikola nonostante l'esplosione di Cutrone. Ci sta che quando fai undici investimenti, un paio possano giocare al di sotto delle attese.
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