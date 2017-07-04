Fassone: "La Fiorentina, nonostante le parole di Kalinic, ci ha detto che non tratta la cessione del croato"
Fassone annuncia ufficialmente che non esiste trattativa tra Fiorentina e Milan per Nikola. Porte chiuse dalla società viola
Marco Fassone abbandona momentaneamente la pista Nikola Kalinic: "La Fiorentina ci ha comunicato che la trattativa non può iniziare".
Il Milan cambia obiettivo ed abbandona la pista che porta a Nikola Kalinic, almeno per il momento. L'amministratore delegato Marco Fassone ha infatti risposto alle parole di Pantaleo Corvino, che dichiarava incedibile il proprio attaccante.
Ai microfoni degli 'Sportitalia Awards', Fassone conferma quanto detto dalla Fiorentina: "Corvino ci ha confermato che la trattativa non può iniziare. Rispettiamo la loro scelta in questo momento, magari ci risentiremo più avanti".
Goal.com