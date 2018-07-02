Fassone: "Non so nemmeno io chi metterà i soldi nel Milan e quando lo faranno"

Era rimasto in silenzio dall’udienza di Nyon del 19 giugno. Oggi l’a.d. del Milan, Marco Fassone, è tornato a parlare. Interrogato dai tifosi rossoneri a Milan Tv, Fassone chiarisce subito la sua posi...

Era rimasto in silenzio dall’udienza di Nyon del 19 giugno. Oggi l’a.d. del Milan, Marco Fassone, è tornato a parlare. Interrogato dai tifosi rossoneri a Milan Tv, Fassone chiarisce subito la sua posizione rispetto alla situazione societaria del club di via Aldo Rossi:

“Faccio l’amministratore delegato del Milan, me ne occupo e me ne curo quasi per 24 ore al giorno. Poi ci sono delle cose che passano sopra la mia testa e riguardano la proprietà e gli azionisti. Non voglio apparire evasivo, ma tante cose non le so neanche io...”.

Stessa linea per quanto riguarda i 32 milioni dell’ultimo aumento di capitale, anticipati dal fondo Elliott: il presidente rossonero Li Yonghong dovrà restituirli entro venerdì, altrimenti perderà la proprietà del club. Fassone spiega:

“Se Mr. Li verserà i 32 milioni? Anche questa domanda riguarda la proprietà. Per me è importante che i tifosi sappiano che quei 32 milioni il Milan li ha ricevuti la settimana scorsa. Che li abbia versati uno o l’altro non riguarda me, importa che quei soldi siano sul conto del Milan e che permettano che il club sia gestito bene, pagando gli stipendi, i fornitori, e garantire di fare un briciolo di campagna acquisti. Dopodiché, staremo a vedere chi li mette”.

Gazzetta.it