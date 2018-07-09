Mirabelli: "Abbiamo conquistato l'Europa sul campo, spero che nessuno ce la tolga"

In conferenza stampa sono arrivate le parole di Mirabelli riguardo il contenzioso UEFA: "Europa? Ancora non sappiamo se ci saremo. Non dobbiamo fare necessariamente delle cessioni importanti, a meno c...

In conferenza stampa sono arrivate le parole di Mirabelli riguardo il contenzioso UEFA: "Europa? Ancora non sappiamo se ci saremo. Non dobbiamo fare necessariamente delle cessioni importanti, a meno che non arrivi qualcuno a chiederci di andare via. Fare o non fare l’Europa League comporta avere più o meno entrate, di conseguenza puoi fare qualcosa in più o in meno. Noi l’abbiamo conquistata sul campo e mi auguro che nessuno ce la tolga."