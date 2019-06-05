Sportitalia, Mirabelli in pole per il ruolo di direttore sportivo della Fiorentina. I dettagli
Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, direttore di Tuttomercatoweb e di Sportitalia, nel corso della sua trasmissione, in grande pole per il ruolo di direttore sportivo della nuova Fiorent...
A cura di Redazione Labaroviola
06 giugno 2019 01:18
Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, direttore di Tuttomercatoweb e di Sportitalia, nel corso della sua trasmissione, in grande pole per il ruolo di direttore sportivo della nuova Fiorentina ci sia Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan.