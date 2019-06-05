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Sportitalia, Mirabelli in pole per il ruolo di direttore sportivo della Fiorentina. I dettagli

Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, direttore di Tuttomercatoweb e di Sportitalia, nel corso della sua trasmissione, in grande pole per il ruolo di direttore sportivo della nuova Fiorent...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 giugno 2019 01:18
Sportitalia, Mirabelli in pole per il ruolo di direttore sportivo della Fiorentina. I dettagli -
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Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, direttore di Tuttomercatoweb e di Sportitalia, nel corso della sua trasmissione, in grande pole per il ruolo di direttore sportivo della nuova Fiorentina ci sia Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan.

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