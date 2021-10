Mirabelli: “Il gioco di Italiano mi diverte ma il caso Vlahovic sta destabilizzando l’ambiente”

L’ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato a TMW Radio, queste le sue parole:

“Di questa nuova Fiorentina, con un nuovo proprietario che ha investito tanto e che vorrebbe portarla a fare qualcosa di diverso dalla salvezza, mi diverte il calcio di Italiano. La vedo quasi sulla scia del percorso dell’Atalanta. Un po’ destabilizza il caso Vlahovic, perché la Fiorentina vorrebbe tenere i suoi migliori e prenderne altri per guardare a uno step diverso dalla salvezza, ma quando questi partono, come Chiesa, Bernardeschi, può arrivare un po’ di scoramento: ci sono però i temi e i modi per sanare questa situazione. La Fiorentina è viva, avviata su un percorso diverso”.

ADESSO VLAHOVIC PUO’ SOLO SEGNARE