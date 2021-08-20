Mirabelli: "La Fiorentina deve tenere Vlahovic e rinnovargli il contratto per diventare una grande"

Mirabelli parla di Vlahovic e della Fiorentina

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto in diretta ai microfoni di TMW Radio:

Se oggi fosse l'agente di Vlahovic cosa gli consiglierebbe?

"E' dura. Quando loro fanno un incontro con la società vorranno capire anche che ambizione ha la Fiorentina. Vlahovic è un giocatore giovane, avrà tutto il tempo davanti a sé e deve pensarci bene prima di andare via. Qualcuno a Firenze lo voleva dare in prestito ad inizio della scorsa stagione, ma io ho sempre detto: 'Vlahovic in prestito? L'attaccante lo avete, di proprietà...'. Ci si chiedeva se i viola avessero fatto bene a trattenerlo o meno. La Fiorentina farà molto bene a rinnovargli il contratto, poi dovranno cambiare passo: se vuoi essere una grande devi trattenere Vlahovic e prendere giocatori di livello per non essere la squadra che si salva solamente. Non penso che la piazza di Firenze sia contenta di arrivare ogni anno a salvarsi. Ha tutti i numeri e la tradizione, un presidente che vuole investire... Ci sono tutte le condizioni per fare bene. Speriamo tra qualche stagione di poter parlare di una Fiorentina che ha confermato Vlahovic ed ha preso anche molti altri campioni".

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