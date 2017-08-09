Mirabelli: "Kalinic è nella nostra lista, ma Aubameyang è nel mio destino"

Nuovo attaccante? Ci stiamo lavorando e non possiamo sbagliare

Il direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha rilasciato un'intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna del QS-La Nazione.

"Aubameyang è nel mio destino: è stato il primo giocatore che sono andato a vedere dal vivo, il mio primo viaggio fu proprio per lui. Nuovo attaccante? Ci stiamo lavorando e non possiamo sbagliare: anche Kalinic e Diego Costa sono nella nostra lista"