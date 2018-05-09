Quando Kalinic disse: "Vado il Milan per vincere." I tifosi però lo contestano dopo l'ennesimo disastro

"Segna o ti rimandiamo là." Queste le parole di Mirabelli durante la presentazione di Kalinic che fecero infuriare la Fiorentina. Adesso che la stagione sta lentamente volgendo al termine il piatto de...

"Segna o ti rimandiamo là." Queste le parole di Mirabelli durante la presentazione di Kalinic che fecero infuriare la Fiorentina. Adesso che la stagione sta lentamente volgendo al termine il piatto del croato piange. Tuttavia, nonostante questo, la Fiorentina non ha alcuna intenzione di riprendersi il calciatore e incasserà i 25 milioni di euro del riscatto obbligatorio dal Milan.

Il calciatore disse durante la presentazione: "Vengo al Milan per vincere, è un sogno che si realizza." Il sogno tuttavia si è rilevato presto un incubo. Kalinic ha disputato una pessima stagione ed i tifosi del Milan si sono presto stufati di lui fischiandolo in diverse occasioni. Adesso una partenza all'estero del croato è quasi scontata. La sfortunata autorete di oggi nella finale di Coppa Italia è l'emblema di una stagione disastrosa per il croato.

Lorenzo Bigiotti