Tosto: “Commisso ha alzato l’asticella. La Fiorentina potrebbe tornare a lottare per lo scudetto”

Vittorio Tosto, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per commentare il momento in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“A marzo comincia un altro campionato. C’è la volata finale, le squadre che hanno sofferto fino a oggi possono fare un altro campionato. Per me la Fiorentina può essere la rivelazione di fine stagione”.

FUTURO E PROGRAMMAZIONE “Consapevole del momento di difficoltà che sta vivendo, dico che occorrerebbe poco per migliorare la Fiorentina. La gestione Commisso è partita bene: hanno preso giocatori con contratti pluriennali con grandi prospettive come Maleh e Kouame. Dandogli tempo possono diventare giocatori importanti. Ci sono poi ruoli che fanno fare il salto di qualità che sono già a posto, come il portiere con Dragowski e il centravanti con l’esplosione di Vlahovic. Se vuoi fare il salto di qualità ci vogliono 2-3 pezzi da novanta, come lo è stato Ribery. Per fare il salto di qualità definitivo non stravolgerei ma prenderei 3 grandi colpi”.

SARRI “Sarebbe un grandissimo colpo, è evidente. Potrebbe succedere perché con Commisso la Fiorentina deve alzare ulteriormente l’asticella. Lo sta già facendo con le infrastrutture. La Fiorentina non ha mai avuto il potenziale economico per vincere. Oggi le idee innovative di un presidente americano come il Viola Park fanno sì che la Fiorentina possa essere una squadre che possa lottare continuamente per lo scudetto nei prossimi 10 anni. Se c’è la pazienza di programmare il prossimo decennio, la Fiorentina potrà diventare la Juventus del futuro”.

BIRAGHI “Firenze è una piazza molto particolare. A Firenze è stato esiliato Dante, il padreterno della lingua italiana. La divisione è radicata nella fiorentinità, soprattutto nel calcio. Biraghi o è bianco o è nero, ma a me piace. Ha caratteristiche importanti, simili a quelle di Pasqual. Purtroppo bisogna saper accettare anche le prestazioni negative. Ricordiamo che a volte parliamo tutti di calcio ma è una materia molto difficile per dare giudizi”.

