Bonfrisco: "Furbata di Ibra, il Var non poteva intervenire. Ribery? Contatto lieve, non è un errore"

Le parole dell'ex arbitro Angelo Bonfrisco sugli episodi da moviola di Fiorentina-Milan

Angelo Bonfrisco, ex arbitro italiano, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per commentare gli episodi arbitrali avvenuti nella partita tra Fiorentina e Milan. Ecco le sue parole:

IBRAHIMOVIC-PEZZELLA "Il fallo di Ibrahimovic su Pezzella non è stato visto dall'arbitro. L'attaccante ha fatto una furbata e purtroppo essendo un contatto soggettivo il Var non può intervenire. Se l'arbitro avesse visto il fallo lo avrebbe fischiato sicuramente. L'assistente in quel caso poteva dargli una mano".

RIGORE RIBERY "Quello è un contatto lieve. Su questi contatti il Var non interviene quasi mai, Se l'arbitro lo avesse fischiato il Var lo avrebbe lasciato. Dal momento in cui non lo fischia lo stesso fa il var. Non è un errore".

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