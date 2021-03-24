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Bruni: "Iachini è l'uomo giusto per la Fiorentina, non doveva essere esonerato. Sono certo che farà bene"

Luciano Bruni ha parlato del ritorno di mister Iachini ai microfoni di Radio Bruno Toscana

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 marzo 2021 21:18
Bruni: "Iachini è l'uomo giusto per la Fiorentina, non doveva essere esonerato. Sono certo che farà bene" -
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Luciano Bruni, compagno di squadra di Iachini ai tempi della sua avventura da calciatore alla Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare il ritorno del mister sulla panchina Viola. Ecco le sue parole:

"Solo Cesare Prandelli conosce i motivi della sua decisione di dimettersi, gli fa onore questa scelta: è stato un fulmine a ciel sereno. Iachini? Mi fa piacere che sia tornato, secondo me non sarebbe stato da cambiare a suo tempo. Conoscendolo sarà ancora più motivato e agguerrito. In questo momento della Fiorentina porterà un’ondata importante di motivazione: conosce già la squadra e dunque parte avvantaggiato. Il valore della squadra è superiore a quello di tante altre per cui per la salvezza ce la farà di certo. Faccio un grande in bocca al lupo a Beppe, sono certo che farà al meglio quello che deve fare".

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