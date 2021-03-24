Bruni: "Iachini è l'uomo giusto per la Fiorentina, non doveva essere esonerato. Sono certo che farà bene"

Luciano Bruni ha parlato del ritorno di mister Iachini ai microfoni di Radio Bruno Toscana

Luciano Bruni, compagno di squadra di Iachini ai tempi della sua avventura da calciatore alla Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare il ritorno del mister sulla panchina Viola. Ecco le sue parole:

"Solo Cesare Prandelli conosce i motivi della sua decisione di dimettersi, gli fa onore questa scelta: è stato un fulmine a ciel sereno. Iachini? Mi fa piacere che sia tornato, secondo me non sarebbe stato da cambiare a suo tempo. Conoscendolo sarà ancora più motivato e agguerrito. In questo momento della Fiorentina porterà un’ondata importante di motivazione: conosce già la squadra e dunque parte avvantaggiato. Il valore della squadra è superiore a quello di tante altre per cui per la salvezza ce la farà di certo. Faccio un grande in bocca al lupo a Beppe, sono certo che farà al meglio quello che deve fare".

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