Sconcerti: "Nel mercato estivo la società viola non ha speso una lira e ha portato il settore giovanile in prima squadra"

L’ex dirigente della Fiorentina, Mario Sconcerti, ha parlato a Radio Bruno Toscana sulla situazione che sta vivendo la squadra viola: "La Fiorentina è una squadra modesta e sbagliata, fatta di molti g...

L’ex dirigente della Fiorentina, Mario Sconcerti, ha parlato a Radio Bruno Toscana sulla situazione che sta vivendo la squadra viola: "La Fiorentina è una squadra modesta e sbagliata, fatta di molti giovani acerbi che si stanno solamente bruciando, la colpa non è solo di Vincenzo Montella. Mercato? A gennaio vedremo la disponibilità della proprietà, sarà importante anche investire negli stipendi più che nei cartellini dei calciatori. Spalletti? Costa troppo e non allena squadre del livello della viola. Spogliatoio? Mi sembra poco forte e fatto di pochi uomini responsabili e maturi. Prandelli? Grande persona però mi sembra in discesa la sua carriera da allenatore. Estate? Si sono fatte tantissime cose in poco tempo. Inoltre nel mercato estivo non si è speso una lira e si è portato mezzo settore giovanile in prima squadra, scelta pessima".