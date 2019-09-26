Sconcerti: "Ribery? Credevo fosse solo un acquisto di propaganda. Mi sono decisamente sbagliato"

Il giornalista Sconcerti è stato intervistato a Radio Bruno sull'inzio del campionato della Fiorentina:"La viola stata meno ordinata, come contro la Juve, ha meritato la vittoria. Ribery? Credevo foss...

Il giornalista Sconcerti è stato intervistato a Radio Bruno sull'inzio del campionato della Fiorentina:

"La viola stata meno ordinata, come contro la Juve, ha meritato la vittoria. Ribery? Credevo fosse solamente un acquisto di propaganda, mi sono decisamente sbagliato. In campo è un mentore, oltre che un secondo allenatore, ha una grandissima leadership. La Fiorentina ha avuto paura ieri, contro l’Atalanta ha subito tre gol in soli dieci minuti. Bisogna reggere in quei momenti, ma io non credo che sia un problema di uomini. Badelj? Non sono preoccupato, non è mai stato un fuoriclasse ma un buon giocatore. Ha bisogno di pensare, come tutta la squadra. Riserve? La Fiorentina non ha una mezzala di riserva. Stadio? Sono rimasto stupito dalla decisione della soprintendenza sullo stadio che è una cosa viva, non un monumento: esiste fino a che lo abiti. Se viene costruito un nuovo stadio cosa succede all'Artemio Franchi? Se lo stadio non viene usato è un monumento morto".