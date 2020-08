Il giornalista Luca Calamai ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana sul futuro di due giocatori importanti per la Fiorentina ovvero l’esterno d’attacco Federico Chiesa e il difensore Nikola Milenkovic.

Queste le sue dichiarazioni: “La Fiorentina non vende Chiesa, non è arrivata un’offerta adeguata e concreta al suo valore. Con una società straniera, la Fiorentina non ha parlato di 70, ma di circa 80 milioni di euro. Rocco Commisso non teme ricatti, e non ha paura di andare ad un anno dalla scadenza, ma non vivere Firenze inizia ad essere un fastidio. Sul futuro di Chiesa vedo delle aperture al rinnovo di contratto, mentre su Milenkovic non ce ne sono. Al momento il problema non è non avere un portiere, quello si trova anche ad un minuto dall’inizio del campionato. Ma essere senza il regista e il centravanti, che sono i punti fondamentali della squadra. Iachini vorrebbe completate queste due caselle al più presto”.