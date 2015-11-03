Notizie Calamai Fiorentina Fiorentina

Calamai: "Pioli responsabile quanto Pradè, stupefacente come l'allenatore commenta le partite"
20 ottobre 2025 11:03
Calamai: "Se Prandelli non batte il Crotone rischia di essere esonerato"
18 gennaio 2021 13:55
Calamai: "Su Chiesa vedo delle aperture sul rinnovo del contratto"
25 agosto 2020 22:14
Esclusiva Calamai: Cutrone l'acquisto più vicino, Iachini allenatore giusto per la situazione, su Pedro la Viola è dubbiosa
30 dicembre 2019 19:11
Calamai: "Mi sarebbe piaciuto sentire Iachini più aggressivo nelle richieste alla società viola"
28 dicembre 2019 23:07
Calamai: "Chiesa? Strano pensare che da due giorni, dal gol in nazionale, non sia in condizione di giocare"
30 novembre 2019 15:28
Calamai a Radio Bruno: "Nuova Società quindi Castrovilli resta, non so quanto serva Florenzi, continuità a Vlahovic"
14 novembre 2019 16:42
Calamai: "Chiesa? Non parla perché non ha chiaro il suo futuro. Qualsiasi cosa dica ora..."
24 ottobre 2019 18:35
Calamai: "Spalletti allenatore di una nuova Fiorentina. Potrebbe essere un'idea"
30 maggio 2019 22:37
Calamai: "E’ un anno che la Fiorentina è in vendita ma la richiesta di partenza è di 200 milioni di euro…"
22 maggio 2019 14:35
Calamai: "L’Empoli non ha stress addosso, sono dopati mentalmente. Le lacrime di Chiesa..."
21 maggio 2019 19:54
Calamai: "La viola può raddoppiare l'ingaggio di Chiesa ma deve essere chiara anche la sua volontà di restare"
09 maggio 2019 18:51
Calamai: "La Fiorentina non c'è più, è da un girone che non vince al Franchi"
30 aprile 2019 13:58
Calamai: "Freitas è stanco di questo percorso vuole tornare a casa, Corvino non penso che la Fiorentina voglia mandarlo via…"
27 aprile 2019 14:48
Luca Calamai: "A Benevento partita complicata, Chiesa sta trattando il rinnovo, è un bravo ragazzo"
20 ottobre 2017 21:43
Calamai: "C'è il rischio di restare fuori dalle coppe anche l'anno prossimo. Babacar? Non è la soluzione"
28 settembre 2017 15:41
Calamai: "Atalanta più forte, Badelj unico leader, Simeone non è pronto per la Fiorentina"
25 settembre 2017 20:02
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