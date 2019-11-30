Calamai: "Chiesa? Strano pensare che da due giorni, dal gol in nazionale, non sia in condizione di giocare"

Il giornalista Luca Calamai è stato intervistato a Radio Bruno.Ecco le sue parole: "Vedo che non si esce dall’idea del 3-5-2, con il Lecce avrei fatto il 4-3-3 con Sottil davanti. Montella è convinto...

Il giornalista Luca Calamai è stato intervistato a Radio Bruno.

Ecco le sue parole: "Vedo che non si esce dall’idea del 3-5-2, con il Lecce avrei fatto il 4-3-3 con Sottil davanti. Montella è convinto che Ribery giochi meglio a due, ma tutta la vita ha giocato a tre. Chiesa? Strano pensare che da due giorni, dal gol in nazionale, non sia in condizione di giocare. Bisogna riflettere se è andato in nazionale già infortunato o no. Montella? Questa squadra non ha la grinta e la gamba giusta".