Calamai: "E’ un anno che la Fiorentina è in vendita ma la richiesta di partenza è di 200 milioni di euro…"

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai e' intervenuto a Radio Sportiva: " La Fiorentina vive un momento di grande difficoltà, nel giro di pochi mesi è passata da giocarsi l'Europa a l...

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai e' intervenuto a Radio Sportiva: " La Fiorentina vive un momento di grande difficoltà, nel giro di pochi mesi è passata da giocarsi l'Europa a lottare per la salvezza. Fiorentina vive un momento di grande difficoltà, nel giro di pochi mesi è passata dall’Europa a giocarsi in 90′ la salvezza. E’ un anno che la Fiorentina è in vendita ma la richiesta di partenza è piuttosto alta, intorno ai 200 milioni