Calamai: "C'è il rischio di restare fuori dalle coppe anche l'anno prossimo. Babacar? Non è la soluzione"

Le parole del giornalista della Gazzetta dello Sport a Radio Blu.

Luca Calamai a Radio Blu ha così commentato il momento della Fiorentina:

“Spero che la sosta aiuti Pioli a trovare la formazione giusta. Fino ad oggi ho visto degli accenni di Fiorentina, mentre servirebbero delle scelte più coraggiose. I giocatori sono volenterosi ed hanno talento, ma occorre ritrovare dei leader come Badelj, altrimenti c'è il rischio di restare fuori dalle coppe anche l'anno prossimo. Babacar? Non rappresenta la soluzione ai problemi della Fiorentina”.