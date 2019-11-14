Calamai a Radio Bruno: "Nuova Società quindi Castrovilli resta, non so quanto serva Florenzi, continuità a Vlahovic"

Calamai a 360 gradi sulla Fiorentina.

Luca Calamai, vice direttore della Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Bruno Toscana

"La Fiorentina ha altre priorità, un difensore ed un centrocampista, rispetto a Florenzi, che resta un'idea intrigante. Ora è importante dare continuità e valorizzare Vlahovic. Ho letto che molti club vogliono Castrovilli, ma le cose son cambiate: con la nuova Società resterà sicuramente qualche anno a Firenze. La Fiorentina ha fatto dei buoni acquisti durante l'estate e ci ha provato anche per Suso e De Paul. Ad oggi però ci sono otto esuberi da cedere".