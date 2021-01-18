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Calamai: "Se Prandelli non batte il Crotone rischia di essere esonerato"

Panchina già a rischio per Cesare Prandelli?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 gennaio 2021 13:55
Calamai: "Se Prandelli non batte il Crotone rischia di essere esonerato" -
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Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©️

Questo il commento del giornalista della Gazzetta dello sport, Luca Calamai, sul suo profilo ufficiale di Twitter dopo la pesante sconfitta della Fiorentina contro il Napoli di mister Gattuso: "Giampaolo e Prandelli avevano la stessa faccia nel dopo partita. Giampaolo giustamente è stato esonerato perché non ha creato un suo Torino ora Prandelli deve battere il Crotone altrimenti anche lui andrebbe in difficoltà".

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