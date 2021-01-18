Calamai: "Se Prandelli non batte il Crotone rischia di essere esonerato"

Panchina già a rischio per Cesare Prandelli?

Questo il commento del giornalista della Gazzetta dello sport, Luca Calamai, sul suo profilo ufficiale di Twitter dopo la pesante sconfitta della Fiorentina contro il Napoli di mister Gattuso: "Giampaolo e Prandelli avevano la stessa faccia nel dopo partita. Giampaolo giustamente è stato esonerato perché non ha creato un suo Torino ora Prandelli deve battere il Crotone altrimenti anche lui andrebbe in difficoltà".

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