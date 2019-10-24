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Calamai: "Chiesa? Non parla perché non ha chiaro il suo futuro. Qualsiasi cosa dica ora..."

Il giornalista Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno: "Chiesa? Non parla perchè non ha chiaro il suo percorso e il suo futuro. Qualsiasi cosa dica ora può risultare un danno, i tifosi viola vorrebbero...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 ottobre 2019 18:35
Calamai: "Chiesa? Non parla perché non ha chiaro il suo futuro. Qualsiasi cosa dica ora..." -
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Il giornalista Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno: "Chiesa? Non parla perchè non ha chiaro il suo percorso e il suo futuro. Qualsiasi cosa dica ora può risultare un danno, i tifosi viola vorrebbero solo che Chiesa dicesse di voler restare a vita alla Fiorentina e lui non vuole illudere nessuno. In estate è rimasta più nella testa dei fiorentini che nella sua: se resterà sarò felice come tutti, se andrà via arriveranno dei soldi. Ma in questo momento ora la nuova società non poteva venderlo. La Fiorentina è tornata ad essere padrona delle sue scelte, e tornerà in Europa se Chiesa farà benissimo. Tra 5/6 mesi vedremo, ma se andrà via dalla Fiorentina, si cercherà di prenderne uno più forte di lui. Se vinci con la Lazio faremo uno step ulteriore di consapevolezza, l’obiettivo è arrivare a gennaio in zona Europa per anticipare i tempi e far sì che la società possa investire da subito".

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