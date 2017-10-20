Luca Calamai: "A Benevento partita complicata, Chiesa sta trattando il rinnovo, è un bravo ragazzo"

Luca Calamai ha parlato su Radio Blu.

Queste le parole di Luca Calamai a Radio Blu:

"Non parla nessuno della partita di Benevento e rischia così di trasformarsi un una gara trappola. Vincere a Benevento infatti è difficile, nonostante sia la squadra più debole della Serie A, perchè sono già all'ultima spiaggia. Sono curioso di vedere se la Fiorentina è una squadra matura, cioè se vincerà con le piccole come fanno le grandi. La partita col Torino, poi, sarà determinante.

C’è una trattativa per il rinnovo del contratto di Chiesa, nonostante ci sia una squadra che ha già offerto 50 milioni, con ingaggio da più di 3 milioni per il ragazzo. Bisogna sottolineare che il ragazzo non fa polemiche nonostante non abbia un ingaggio da top (in questo momento è praticamente uno dei calciatori meno pagati della rosa della Fiorentina, con un ingaggio da 400mila euro all'anno, ndr).