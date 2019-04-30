Calamai: "La Fiorentina non c'è più, è da un girone che non vince al Franchi"

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai, ha analizzato l’ennesima sconfitta stagionale della viola: "La Fiorentina non c’è più. Anche la cura Montella non sta dando frutti. La squadra v...

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai, ha analizzato l’ennesima sconfitta stagionale della viola: "La Fiorentina non c’è più. Anche la cura Montella non sta dando frutti. La squadra viola è da un girone che non vince al Artemio Franchi rimediando continue brutte figure. Primo tempo imbarazzante della Fiorentina. Montella parte con il 3-5-2 assegnando la regia a Fernandes e puntando sulle ripartenze di Muriel e Chiesa. Ma non funziona niente. A giugno ci sarà una vera rivoluzione nel pianeta viola".