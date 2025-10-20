Calamai: “Pioli responsabile quanto Pradè, stupefacente come l’allenatore commenta le partite”

All’interno della rubica “Caffè Nero Bollente” di Radio Firenze Viola, il giornalista Luca Calamai ha parlato dell’ennesima sconfitta della Fiorentina.

Ecco le impressioni del giornalista:

“Sinceramente non mi sento di dividere Daniele Pradè da Stefano Pioli in questo momento. Io li trovo entrambi responsabili, perché entrambi hanno costruito una squadra sbagliata e non sono stati capaci di capirlo e correggerlo. E anzi, ti devo dire che mentre ho trovato estremamente corretto il mea culpa del Direttore Sportivo, che ha messo il suo futuro nelle mani del presidente, anche se comunque lui è libero di dimettersi, continuo a trovare stupefacente il modo con cui Pioli commenta le partite, un ritornello puntuale di racconti che sono fuori dal contesto. Ha disorientato persino Luca Toni che secondo me aveva fatto un’analisi corretta. La Fiorentina avrebbe meritato di pareggiare a Milano e contro la Roma ma non c’è traccia di un’idea di calcio o di un progetto tecnico. E allora, ripeto, Stefano Pioli è responsabile quanto Daniele Pradè per quello che sta succedendo. A questo punto tocca alla proprietà prendere una posizione chiara, anche solo di spiegazione per un mondo che è disorientato. Lo deve fare nel giro di poco. Ormai siamo nelle mani della Conference, e questo, al 20 ottobre, è una grandissima tristezza“.