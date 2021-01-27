Graziani: "Il direttore Pradè è l'unico ad averci messo la faccia"

L'opinionista Ciccio Graziani ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno e ha parlato del Torino e della Fiorentina sue ex squadre da giocatore.Ecco le sue parole: "Adesso il Torino sta peggio della s...

A cura di Redazione Labaroviola 27 gennaio 2021 15:15

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