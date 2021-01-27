Graziani: "Il direttore Pradè è l'unico ad averci messo la faccia"
L'opinionista Ciccio Graziani ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno e ha parlato del Torino e della Fiorentina sue ex squadre da giocatore.Ecco le sue parole: "Adesso il Torino sta peggio della s...
Ecco le sue parole: "Adesso il Torino sta peggio della squadra viola, inoltre la Fiorentina con la vittoria con il Crotone si è messa al sicuro. Mercato? Il direttore Pradè da solo non può fare nulla, mi stupisce che sia l’unico capro espiatorio. Non è solo lui a prendere le decisioni. C’è un lavoro di confronto del settore tecnico e l’ultima parola spetta al presidente Commisso. Si parla sempre e solo del dirigente romano, però è l’unico ad averci sempre messo la faccia, anche per le decisioni non sue".
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