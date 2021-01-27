Valcareggi: "Sono d'accordo con Freitas. Vlahovic deve giocare titolare"

Valcareggi ha parlato anche di Frank Ribery.

Il procuratoreè intervenuto su Lady Radio e ha parlato di alcuni giocatori della Fiorentina

Ecco le sue dichiarazioni: "Credo che la Fiorentina potrebbe piazzare un colpo a sorpresa. Io venderei Pulgar: l’ho visto un po’ spento quando è entrato. Il cileno non è subentrato con la giusta cattiveria. Ha molto mercato e lo lascerei andare. Vlahovic? Sono d’accordo con Freitas. E’ da quando è iniziata la stagione che lo volevo titolare, è una punta che segna e deve giocare tutte le partite. Ribery? Nel gol di Vlahovic, il giocatore francese ha avuto una tempistica incredibile. Un tempo da formula uno".

LEGGI ANCHE IBRAHIMOVIC RISPONDE ALLE ACCUSE

https://www.labaroviola.com/ibrahimovic-risponde-nel-mondo-di-ibra-non-ce-spazio-per-il-razzismo/129169/