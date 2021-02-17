Graziani: "Lo Spezia è la squadra migliore da affrontare. A noi servirebbe..."

Graziani ha detto che la rosa della viola è migliore rispetto a quella dello Spezia.

L'opinionista Francesco Graziani è intervenuto su Radio Bruno Toscana e ha parlato della prossima gara della Fiorentina con lo Spezia.

Queste le sue parole: “Credo che lo Spezia sia la squadra migliore da affrontare in questo momento. Dopo la vittoria con il Milan potrebbe esserci un’atmosfera particolare intorno alla squadra del tecnico Italiano, una specie di sbronza post impresa. Sul valore della squadre e delle rose non ci sono paragoni, la squadra di Prandelli è nettamente superiore. Vlahovic sta trovando continuità, ora vediamo cosa può dare Kokorin. A noi secondo me servirebbe un cambio di modulo”.