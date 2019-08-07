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La Fiorentina oggi e domani si allenerà a Corverciano non al centro sportivo. I motivi

La Fiorentina oggi pomeriggio alle ore 17 e domani si allenerà a Coverciano perchè il centro sportivo “Davide Astori” sarà oggetto di lavori di miglioramento del manto erboso nelle prossime 48 ore e i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 agosto 2019 14:52
La Fiorentina oggi e domani si allenerà a Corverciano non al centro sportivo. I motivi -
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Allenamento Fiorentina
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Coverciano
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La Fiorentina oggi pomeriggio alle ore 17 e domani si allenerà a Coverciano perchè il centro sportivo “Davide Astori” sarà oggetto di lavori di miglioramento del manto erboso nelle prossime 48 ore e il Franchi non potrà essere usato in quanto l’impianto stesso è un cantiere aperto per i lavori che ormai dall'inzio dell'estate riquardano le due curve. Quindi l'alllenamento della squadra di mister Montella sarà spostato per le prossime tre sedute presso la casa degli azzurri.

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