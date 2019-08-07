La Fiorentina oggi e domani si allenerà a Corverciano non al centro sportivo. I motivi

La Fiorentina oggi pomeriggio alle ore 17 e domani si allenerà a Coverciano perchè il centro sportivo “Davide Astori” sarà oggetto di lavori di miglioramento del manto erboso nelle prossime 48 ore e i...

A cura di Redazione Labaroviola 07 agosto 2019 14:52

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