Flachi: “Biraghi-Amrabat? Le alternative stanno dando di più. Vlahovic? Frutto del lavoro in settimana”

Francesco “Ciccio” Flachi, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno Toscana, per parlare dei temi caldi in casa Viola. Ecco le sue parole:

VLAHOVIC “Il tiro a giro fa parte del bagaglio tecnico di Vlahovic, non lo scopriamo adesso, ma lo stop è davvero da grande giocatore. Nelle ultime uscite è migliorato molto nel controllo della palla, è sicuramente frutto del lavoro svolto in settimana. Quando trovi un bomber che fa gol con le prime palle disponibili, l’atteggiamento diventa facilmente positivo“.

BIRAGHI-AMRABAT “Biraghi e Amrabat sono titolari, ma l’allenatore ha delle alternative da sfruttare, che magari in questo momento danno qualcosa in più. Mi è piaciuto l’approccio alla partita, nel momento difficile è venuta fuori la squadra. La Fiorentina ha subito, ma poi è riuscita a chiudere la gara. Mi auguro che questo risultato abbia insegnato un po’ come affrontare certe partite, perché in vista del prossimo anno ci sono molte riflessioni da fare“.

EYSSERIC “Quando non senti la fiducia della società fai fatica per forza di cose. Le qualità ci sono, lo ha dimostrato, e le sue prestazioni potrebbero permettergli una certa continuità“.

