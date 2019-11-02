Amoruso: "Credo che Ranieri sia titolare in difesa viste le sue ultime apparizioni"

Ecco le parole dell'ex giocatore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, su Radio Bruno: "Vittoria molto importante sia al livello mentale che fisico. La partita di domani sarà molto complicata, vista l'id...

Ecco le parole dell'ex giocatore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, su Radio Bruno: "Vittoria molto importante sia al livello mentale che fisico. La partita di domani sarà molto complicata, vista l'identità del Parma, che fa delle ripartenze il suo punto di forza. Senza Caceres ci vorranno giocatori capaci di retrocedere e chiudere bene, anche negli eventuali errori di impostazione. Loro saranno sempre attenti e cercheranno di sfruttare ogni piccolo errore. Credo che la Fiorentina debba giocare con la difesa a quattro uomini, per lasciare meno spazi possibili. In difesa credo che giocherà Ranieri, anche viste le ultime uscite."