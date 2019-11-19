Calamai: "Non avrei riconfermato Montella. La Fiorentina doveva ripartire da zero. Chiesa a giugno va via"

Il giornalista Luca Calamai è stato intervistato a Radio Bruno Toscana sulla situazione della Fiorentina e del mister Vincenzo Montella: "Non avrei riconfermato Montella. La viola doveva iniziare da z...

Il giornalista Luca Calamai è stato intervistato a Radio Bruno Toscana sulla situazione della Fiorentina e del mister Vincenzo Montella: "Non avrei riconfermato Montella. La viola doveva iniziare da zero. Però ho apprezzato la difesa della società nei suoi confronti. La gara contro il Verona è importante, in tanti non conoscono il valore del Verona, è un piccolo Cagliari, perchè vanno a duemila. Il pericolo della Fiorentina in attacco è quello di non sapere a giugno chi sono Vlahovic e Pedro. Secondo me è stato un errore avere due attaccanti simili, uno doveva essere mandato in prestito. Chiesa? Credo che a giugno vada via".