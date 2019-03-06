Massimo Caputi: "La Fiorentina può concorrere ancora per l'Europa…"

Ecco come si è espresso il giornalista Massimo Caputi ai microfoni di Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina può ancora concorrere per l’Europa. L’Atalanta è una grande squadra, ci sta di perdere, ma il...

Ecco come si è espresso il giornalista Massimo Caputi ai microfoni di Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina può ancora concorrere per l’Europa. L’Atalanta è una grande squadra, ci sta di perdere, ma il campionato è ancora lungo. La partita con la Lazio sarà fondamentale per avere ancora possibilità di arrivare ad un posto in Europa. Inzaghi ha scosso la squadra e la vittoria nel derby sicuramente dà morale. Gli infortuni hanno contribuito a creare delle difficoltà, ma adesso fisicamente la squadra sta bene. L’unico che ha ancora qualche problema e potrebbe saltare anche il posticipo di domenica sera è Immobile”.