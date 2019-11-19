Basile: "Pedro? La viola è convinta che sia il colpo del mercato di gennaio: va aspettato"

Il giornalista Massimo Basile del Corriere dello Sport ha parlato a Radio Bruno della sconfitta della Fiorentina contro il Cagliari: "Il presidente Commisso era molto arrabbiato dopo la gara con il Ca...

Il giornalista Massimo Basile del Corriere dello Sport ha parlato a Radio Bruno della sconfitta della Fiorentina contro il Cagliari: "Il presidente Commisso era molto arrabbiato dopo la gara con il Cagliari. ma c'è ancora molta sicurezza attorno all'allenatore e la squadra, perché il presidente sa che il gruppo è vicino al mister Montella. Non mi aspetto che la sfida di Verona sia decisiva per il futuro del tecnico. Pedro? La viola è convinta che il brasiliano sia il colpo del mercato di gennaio: va aspettato".