Cagni: "La Fiorentina ha qualità, ma gioca con timore. Ribery deve aiutare il mister e i compagni"

Le parole di Luigi Cagni ai microfoni di Radio Bruno Toscana

Luigi "Gigi" Cagni, ex tecnico tra le altre di Empoli e Brescia, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per commentare i temi caldi in casa Fiorentina, soffermandosi sul momento che sta attraversando la squadra gigliata. Ecco le sue parole:

"Tutto è alienabile, bisogna avere la voglia di farlo e non avere timore. La mia impressione sulla Fiorentina è che ha timore. Giocatori come Ribery devono dare una mano al loro allenatore e ai loro compagni. La Fiorentina deve stare serena perché ha qualità ma Prandelli deve tirar fuori dai suoi giocatori le migliori intenzioni".

MODULO "I sistemi di gioco vengono dopo i calciatori, il compito dell’allenatore è quello di mettere i suoi giocatori nel sistema di gioco ideale. Secondo me però tre giocatori dentro l’area avversaria ci devono essere sempre, se non ci vanno è perché forse hanno timore. Biraghi è un giocatore di qualità, i suoi cross vanno saputi sfruttare".

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/la-curva-fiesole-contesta-la-squadra-fuori-i-campini-rispetto-oggi-le-bombe-domani-non-si-sa/133068/