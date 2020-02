Il giornalista Stefano Cecchi è stato intervistato a Radio Bruno sul nuovo stadio della Fiorentina: “Io sto smarrendo, sta diventando la fiera dell’Est. A me all’inizio mi risultava che Commisso non fosse interessato a Campi, però ora sembra il contrario. Erano cinque mesi che l’area Mercafir era l’unica soluzione, all’improvviso Commisso ha fatto dietrofront e non riesco a capire il motivo di questa decisione. Di cosa avranno parlato nei tanti incontri che ci sono stati Commisso e Nardella? E’ veramente inspiegabile. In questo momenti il sindaco è in fuorigioco, non può dire niente perchè c’è un bando aperto, potrebbe anche essere incriminato”.