L’ex giocatore della Fiorentina, Alberto Malusci, ha parlato a Radio Bruno della situazione della squadra viola: “La Fiorentina merita altre posizioni in classifica. Iachini è un amico di Firenze, anche da giocatore aveva carisma. Da mister ha lavorato bene ovunque, in molti anni di carriera ha sempre portato a termine gli obiettivi stabiliti. Porterà tanta voglia di rivalsa, la viola ha bisogno di essere stimolata mentalmente. Sono convinto che qualcosa cambierà anche tatticamente, il centrocampo e l’attacco stanno faticando parecchio, e la difesa ne sta risentendo. Mentre per Chiesa è arrivato il momento di voltare pagina, si deve riconferma. Deve ritornare il Chiesa che tutti conosciamo, è mancato molto alla Fiorentina”.