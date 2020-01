L’opinionista, Lorenzo Amoruso, è stato intervistato a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “Non dico che sia il suo sostituto, ma penso che l’acquisto di Kouamè faccia presagire una partenza in estate di Chiesa. L’ex Genoa lo vedo come una pedina importante all’interno di un parco attaccanti che è rimasto senza Federico Chiesa. D’altronde a fine stagione il presidente Commisso e la società dovranno incontrare il calciatore e parlare della sua situazione. Duncan al Sassuolo ha avuto alcune difficoltà perché adesso De Zerbi cercava profili più bravi a difendere. Pulgar o Badelj? Il primo è una diga mentre il secondo è un geometra che sa verticalizzare come pochi. Secondo me non sono due giocatori uguali come dicono tutti, credo che potrebbero tranquillamente giocare insieme”.