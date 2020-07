“Il secondo rigore ieri per la Roma? Ci diano meno rigori a sfavore – ha detto Cristina Giachi, vicesindaco del Comune di Firenze a Radio Bruno -, il regolamento deve essere applicato. L’incontro per il centro sportivo? Contenti per le soluzioni e se si creano opportunità di lavoro per il nostro territorio”.

BASILE: “COMMISSO È UNA FURIA. CONFERMA IACHINI? L’AVREBBE GIÀ ANNUNCIATO. SERVONO TRE TOP PLAYER”