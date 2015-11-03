Notizie Soprintendente Fiorentina

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"Problema fotovoltaico per il nuovo Franchi, si vede da Settignano, deve essere meno impattante"

21 dicembre 2022 12:23

Vicesind. Firenze: "Rigore di ieri per la Roma? Ce ne diano meno a sfavore, il regolamento va applicato"

27 luglio 2020 20:07

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