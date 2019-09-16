Per Commisso oggi incontri istituzionali per lo stadio. Forse incontrerà anche il ministro Franceschini

Insieme a Commisso è arrivato a Firenze anche un suo parente di Toronto, architetto di fama internazionale che sarà d'aiuto per valutare la validità, i tempo ed i costi dei diversi progetti volti al r...

Insieme a Commisso è arrivato a Firenze anche un suo parente di Toronto, architetto di fama internazionale che sarà d'aiuto per valutare la validità, i tempo ed i costi dei diversi progetti volti al restyling del Franchi o al nuovo stadio. Secondo il Corriere Fiorentino oggi il presidente viola si dedicherà alle infrastrutture ed agli incontri con le istituzioni, con i sindaci di Firenze e di Campi Bisenzio. Incontrerà anche il soprintendente Pessina e forse anche Franceschini, ministro dei Beni Culturali.