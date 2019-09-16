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Per Commisso oggi incontri istituzionali per lo stadio. Forse incontrerà anche il ministro Franceschini

Insieme a Commisso è arrivato a Firenze anche un suo parente di Toronto, architetto di fama internazionale che sarà d'aiuto per valutare la validità, i tempo ed i costi dei diversi progetti volti al r...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 settembre 2019 11:34
Per Commisso oggi incontri istituzionali per lo stadio. Forse incontrerà anche il ministro Franceschini - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Commisso
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Commisso
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Insieme a Commisso è arrivato a Firenze anche un suo parente di Toronto, architetto di fama internazionale che sarà d'aiuto per valutare la validità, i tempo ed i costi dei diversi progetti volti al restyling del Franchi o al nuovo stadio. Secondo il Corriere Fiorentino oggi il presidente viola si dedicherà alle infrastrutture ed agli incontri con le istituzioni, con i sindaci di Firenze e di Campi Bisenzio. Incontrerà anche il soprintendente Pessina e forse anche Franceschini, ministro dei Beni Culturali.

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