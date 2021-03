Lo stadio Franchi della Fiorentina verrà ristrutturato con i soldi del Recovery Fund

“Per quanto riguarda lo stadio Franchi di Firenze ho ricevuto una lettera anche dal sindaco. Siccome la voce ‘grandi attrattori’ dovrà essere adeguata, se dal Parlamento viene questa indicazione per un’opera di grande valore di Nervi, è una integrazione che sono favorevole a fare”.

Così il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, rispondendo alle sollecitazioni dei parlamentari sull’inserimento dello stadio Artemio Franchi nella lista dei grandi attrattori da inserire nel Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Anche il sindaco di Firenze Dario Nardella esprime soddisfazione rispetto all’intervento del ministro della Cultura Franceschini a favore dell’inserimento del nuovo stadio Franchi tra i progetti finanziati con il Recovery Fund:

“Ringrazio a nome della città il Ministro Dario Franceschini per aver annunciato oggi di fronte alle Commissioni cultura e sport di Camera e Senato in audizione congiunta, la disponibilità a finanziare con i fondi europei del Recovery Plan il nuovo progetto per un moderno Stadio Artemio Franchi. Ringrazio anche i parlamentari Riccardo Nencini, Flavia Piccoli Nardelli, Gabriele Toccafondi e Vittorio Sgarbi per aver sottolineato con chiarezza questa esigenza. E ringrazio ancora tutti i parlamentari fiorentini, nessuno escluso, che si sono attivati per arrivare a questo risultato. Finalmente le istituzioni tutte unite, Governo, Parlamento, Comune, prendono un impegno forte e chiaro per dare un nuovo futuro allo stadio progettato dall’architetto Nervi, un bene pubblico, un simbolo del calcio, di bellezza architettonica che ci è invidiato in tutto il mondo e che resterà per sempre di Firenze e dei fiorentini. Ora attendiamo fiduciosi la formalizzazione in vista della redazione finale del Piano. Avanti tutta! W Fiorenza W la Fiorentina!”. Lo scrive Gazzetta.it

