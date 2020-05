Ecco la controrisposta riportata da Repubblica dell’onorevole Di Giorgi al ministro Franceschini: “In merito allo stadio Franchi e all’eventuale abbattimento delle curve, preciso che ho espresso un’opinione personale, considerato che non spetta a un parlamentare prendere decisioni di tipo amministrativo. Io ho presentato una legge in cui ci si occupa di impianti sportivi tutelati come beni culturali. E propongo di inserire queste norme nel prossimo decreto semplificazione”.